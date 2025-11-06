Encuentro en la UNPSJB: reflexionan sobre la comunicación responsable y la prevención del suicidio

Con el propósito de promover una mirada más empática y responsable sobre los temas vinculados a la salud mental, la Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia–Rada Tilly, junto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), llevarán adelante el encuentro “Abordaje Responsable de la Comunicación”, este viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas en el Edificio Central de la Universidad, Km 4 – aula 101.

La actividad, abierta a toda la comunidad, busca reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación, los profesionales y la ciudadanía en la difusión de información sensible, especialmente aquella relacionada con la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental.

Durante la jornada, se presentarán cortos audiovisuales producidos por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social en el marco de las cátedras de Comunicación Audiovisual I y II, los cuales invitan a repensar la manera en que se construyen los mensajes mediáticos sobre temas delicados.

Además, el encuentro incluirá la presentación formal de la nueva página web de la Mesa Intersectorial, una herramienta digital desarrollada por el equipo de Comunicación Responsable de la Mesa, junto con estudiantes de las carreras de Comunicación Social y LIGA de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

El sitio —que contó con la colaboración del área de Comunicación Digital de la Subsecretaría de Comunicación de la UNPSJB— busca brindar información verificada, recursos y materiales de apoyo tanto a profesionales como a instituciones y a la comunidad en general.

Desde la organización destacaron que la jornada representa un paso más en el trabajo articulado entre la Universidad, las instituciones de salud y las organizaciones sociales para construir herramientas concretas de prevención y acompañamiento.

“La comunicación responsable salva vidas. Es fundamental comprender que la manera en que informamos puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la búsqueda de ayuda”, expresaron desde la Mesa Intersectorial.

La convocatoria está dirigida a comunicadores, docentes, profesionales de la salud y público en general, con entrada libre y gratuita.