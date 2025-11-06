Encontraron a Gabriel Vera en estado de deshidratación

Luego de más de 24 horas de intensa búsqueda, el soldado voluntario Gabriel Vera fue encontrado este miércoles por la noche caminando desorientado y con un severo cuadro de deshidratación en la zona comprendida entre Ciudadela y Diadema, a la vera de la ruta 39.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 20:30 horas por un móvil de la Subcomisaría de Palazzo, tras un amplio operativo encabezado por la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut.

El comisario Patricio Rojas, jefe de la División, confirmó que el joven fue encontrado “caminando, desorientado y muy deshidratado” en una zona de cerros. Rápidamente fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional, donde recibió atención de urgencia y acompañamiento de especialistas de Salud Mental.

La investigación se activó el martes por la tarde, cuando el padre del soldado realizó la denuncia tras recibir un mensaje preocupante de su hijo. A partir de ese momento, se inició un trabajo coordinado entre la Brigada de Búsqueda, Sección Canes y personal de las comisarías de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Las cámaras de seguridad fueron clave: mostraban a Vera caminando por la ruta 39 con dirección a Ciudadela. Con esa información, la búsqueda se concentró en los alrededores y en los caminos hacia Diadema Argentina.

Los perros rastreadores marcaron huellas hacia la ladera del cerro, lo que permitió acotar la zona de rastrillaje. Finalmente, el móvil de Palazzo logró localizar al joven, que aún vestía su uniforme verde de la IX Brigada Aérea.

Actualmente, Gabriel Vera se encuentra bajo observación médica y en proceso de recuperación.