Día del Empleado Bancario: no habrá atención en bancos este jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre, las entidades bancarias de todo el país no atenderán al público debido al Día del Empleado Bancario, fecha que se celebra cada año en reconocimiento al trabajo de los empleados del sector financiero.

El feriado está establecido en el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo bancario, que dispone:

“Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.

Por ese motivo, los bancos permanecerán cerrados durante toda la jornada, aunque los cajeros automáticos y canales digitales (home banking, apps y billeteras virtuales) seguirán funcionando con normalidad.

Las entidades recomiendan a sus clientes anticipar o reprogramar depósitos, extracciones y cualquier trámite que requiera atención presencial.

Impacto en otras operaciones

Desde Amauta Inversiones detallaron que, durante el jueves 6 de noviembre: