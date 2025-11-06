Jueves nublado y con probabilidad de lluvias aisladas en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció este jueves 6 de noviembre con 10.6°C, cielo nublado y con neblina, una humedad del 84% y viento leve del noreste a 8 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la jornada se esperan lluvias aisladas tanto en la mañana como en la tarde, con una temperatura máxima que rondará los 12°C y mínimas cercanas a los 9°C.

El viento soplará del este y sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h en algunos sectores de la ciudad.

Para la noche, se prevé cielo mayormente nublado y una leve disminución de la intensidad del viento.

Pronóstico extendido

El viernes continuará con mejores condiciones climáticas, cielo parcialmente nublado y una máxima de 17°C.

El sábado se espera un marcado ascenso térmico, con mínima de 15°C y máxima de 20°C, mientras que el domingo podría llegar a los 22°C, con viento del norte y ambiente más templado.

foto: Lidia Ester Barabino