Gimnasia recibe a Boca con el objetivo de seguir escalando en la Liga Nacional 

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia buscará seguir escalando en la tabla de posiciones de la fase regular cuando reciba este martes a Boca Juniors, por una nueva fecha de la Liga Nacional, a partir de las 21 horas en el estadio Socios Fundadores.

Los dirigidos por Pablo Favarel vienen de ganar en su último juego de la gira por Córdoba frente a Atenas, por 64-62, destacándose Martiniano Dato, quien aportó 14 puntos. En la última semana, el conjunto patagónico incorporó al alero estadounidense Alahjan Jamal Banks.

En la previa del encuentro de este martes, Marcos Chacón destacó: “Nos estamos preparando muy bien, con entrenamientos de doble turno para seguir trabajando y mejorando nuestro juego como equipo”.

Sobre el inicio de la Liga, el cubano señaló: “No hemos tenido un buen comienzo de temporada, al tener cuatro derrotas consecutivas, pero queda mucha liga por delante. Seguimos con las expectativas muy altas tras llevarnos el último partido de la gira y tener tres partidos en casa muy importantes para seguir construyendo”.

Por el lado de Boca Juniors, el conjunto de La Ribera viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 100 a 77, recuperándose de la caída en el inicio de su gira ante Obras Basket. Francisco Caffaro fue el goleador del Xeneize con 21 puntos y 7 rebotes.