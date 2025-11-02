Santilli será ministro del Interior

El diputado nacional electo, Diego Santilli, será nuevo ministro del Interior, en reemplazo del renunciante, Lisandro Catalán.
Asi lo informó el propio presidente Javier Milei desde su cuenta social de X: «TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin.», cerró el mandatario.
