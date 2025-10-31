Fleitas: “Tenemos un enorme compromiso para seguir creciendo más allá del recorte presupuestario”

Gustavo Fleitas, rector electo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, expresó a ABC Radio por FM Records que “Luego de la asamblea del pasado 23 nos reunimos con la actual rectora, a quien le reconocemos todo el trabajo realizado, para mantener los logros que se han conseguido porque nuestra universidad es una de las instituciones más prestigiosas de la Patagonia que contiene a muchos jóvenes y forma profesionales”.

Luego señaló que “Ese valor que tiene todo lo realizado nos pone un enorme compromiso para potenciarlo y seguir creciendo más allá del recorte presupuestario del nivel nacional”.

Fleitas explicó que “Analizamos la realidad de nuestra casa de estudios partiendo de la base de un conocimiento profundo en el que se encuentran cada uno de los aspectos, incluyendo el tema presupuestario para poder cerrar el ciclo 2025 y pensando en la gestión del 2026 con una reestructuración con una mirada en el sistema de créditos y la duración de carreras”.

El nuevo rector indicó que “Nosotros pensamos en garantizar todos los contenidos académicos a pesar de las dificultades presupuestarias y la meta era seguir dando respuestas a la comunidad. Sabemos y necesitamos discutir mayor presupuesto, pero de la misma manera pensamos que la mejor manera de transitar esta situación es con más contenidos académicos, rediseño de carreras y una contención seria de la demanda educativa en cada uno de los rincones de la provincia”.

Por último, resaltó que “Vamos a sostener todos los proyectos de cada una de las Facultades, pensando en las propuestas académicas para el próximo año buscando la continuidad de los financiamientos para las carreras existentes y las nuevas propuestas; porque en el corto o mediano plazo esas nuevas cerreras tienen que estar”.