jueves, octubre 30
Ciudad

El fin de semana se realza el paseo zombi CR

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, anuncia la celebración del 10° aniversario de "Paso Zombie CR", un evento de cultura popular que se consolidó en la agenda de la ciudad.
Organizada en conjunto entre Cultura Municipal y Jessica Mansilla, la tradicional caminata de disfraces se desarrollará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 14:30 a 18:00 horas, con una agenda detallada que incluye presentaciones, talleres, sorteos y la esperada Caminata Zombie.

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó la importancia de este tipo de eventos que nacen de la iniciativa ciudadana y reciben el apoyo institucional. “Celebrar el 10° aniversario del ‘Paso Zombie CR’ es celebrar la vitalidad de las expresiones culturales que surgen de nuestros jóvenes. Este evento, que nace de la pasión de Jessica y su equipo, es un ejemplo de cómo la cultura popular genera comunidad y dinamiza el arte local”, remarcó.

Peralta también destacó el valor de los espacios públicos como escenarios de encuentro. «Nuestro rol, como Municipalidad, es acompañar y facilitar estos eventos. Al llevar el ‘Paso Zombie CR’ a lugares centrales como Avenida Polonia y Plaza Soberanía, aseguramos que sea una fiesta accesible e inclusiva, donde las familias pueden disfrutar de la creatividad de los disfraces y, al mismo tiempo, apoyar a los emprendedores locales”, expresó la funcionaria.

Programación
Sábado 1 de noviembre (Av. Polonia)
14:30 Apertura del Evento (Bienvenida, música y presentación general).
15:00 Circo Antifaz (espectáculo de circo familiar)
15:30 Premio al mejor disfraz y baile
15:50 SHINE DANCE (presentación de grupos Mini Babys, Babys e Infantil)
16:00 Dani Becerra – Las Reinas del Jump
16:15 animación libre
16:30 juegos y premios (concursos de disfraz, chistes y diversión familiar)
17:10 taller de baile «Dancer Kids»
17:15 taller de Baile «Dancer Kids»
17:30 Inicio de la caminata (concentración y salida por Av. Polonia)
18:00 vuelta de la caminata
18:30 agradecimiento y cierre

Domingo 2 de noviembre (Plaza Soberanía – Centro)
14:30 apertura del evento
15:00 a 15:40 Compañía Indistinta (Intervención artística y performance)
15:40 taller de baile para niños «Dancer Kids» Golden – Guerreras de K-pop
15:45 taller de baile «Dancer Kids» Thriller – Michael Jackson
15:50 academia MV Dance – BABYS (2 a 6 años)
15:55 academia MV Dance – Infantil (7 a 12 años)
16:00 a 16:15 intervenciones artísticas y animaciones (Artistas invitados, show sorpresa)
16:15 sorteos en vivo (vouchers, sorpresas y premios)
16:45 Feliz cumple Paso Zombie – 10 años (Reconocimiento cultural y canto de cumpleaños)
17:00 largada de la caminata zombie por las calles céntricas
17:00 a 18:00 música continua en la plaza
18:00 regreso y cierre en la plaza

