Milei celebró  que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos quiera visitar el país

– El presidente, Javier Milei, manifestó este jueves su satisfacción con un viaje a Buenos Aires que el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, manifestó querer concretar.

«Estoy contento de escuchar que pronto visitará Argentina de nuevo», indicó el mandatario argentino este jueves en las redes sociales.

Milei expresó su expectativa por una eventual visita del secretario del Tesoro y aseguró que de realizarse, sería recibido «con los brazos abiertos», en un contexto en el que el Gobierno estadounidense de Donald Trump garantizó la asistencia financiera a la actual gestión.

El jefe de Estado argentino agradeció las cálidas palabras y el apoyo incondicional del funcionario estadounidense, quien en la víspera se comunicó con Milei desde Corea del Sur para felicitarlo por su victoria en las elecciones legislativas nacionales del domingo.

«El pueblo argentino se ha manifestado de manera decisiva en favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento», señaló Milei.

En esa senda, el presidente argentino expresó su deseo de continuar el trabajo conjunto con el Gobierno de EEUU, «guiados por los principios de libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes» en el hemisferio Occidental.

Por su parte, Bessent destacó la «monumental victoria» del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) en los comicios parlamentarios nacionales que ampliarán la representación parlamentaria del oficialismo en las dos cámaras del Congreso, y aseguró que la «fortaleza y visión» de Milei «infunden esperanza a una nueva generación de argentinos».

El funcionario destacó que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina fueron quienes «votaron de forma abrumadora al presidente Milei», y dedujo que el motivo es por que «saben que ésta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica».

«Siguiendo el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina», refirió.

El secretario del Tesoro de EEUU, que realizó una visita oficial a Buenos Aires el 14 de abril, asumió que los mercados «deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026», y que la política del presidente de EEUU de «paz a través del fortalecimiento económico» va a transformar América Latina.

Para aportar estabilidad al mercado financiero, Washington intervino en el mercado cambiario oficial de Argentina con la venta de dólares por primera vez el jueves 9 de octubre, y además formalizó con el Banco Central un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares.

El Gobierno de Trump había condicionado la ayuda a que el presidente argentino tuviera un triunfo en las elecciones legislativas, con las que se renovarán la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

La Libertad Avanza (ultraderecha) logró una ventaja de casi nueve puntos frente a la alianza peronista Fuerza Patria y otras agrupaciones afines, y aumentará de 37 a 101 sus escaños en la Cámara de Diputados, a la vez que pasará de tener seis a 20 bancas en el Senado.

La nueva conformación del parlamento que se concretará a partir del 10 de diciembre, con la asunción de las nuevos legisladores, colocará a La Libertad Avanza en posición de mayor fortaleza.

Si bien no tendrá una mayoría propia, el partido gobernante se asegurará un tercio de los votos para sostener los vetos presidenciales y mejorar su capacidad de negociación de cara a la segunda mitad de su mandato. (Sputnik)