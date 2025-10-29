Estudiantes y Urbana realizaron una jornada de limpieza en la costanera de Comodoro Rivadavia

En una mañana dedicada al compromiso ambiental y la educación ciudadana, Urbana Higiene Ambiental llevó adelante junto a estudiantes de sexto año de las escuelas N°723, N°7715 y N°766 una jornada de limpieza de playas en la costanera céntrica de la ciudad.

La actividad formó parte del proyecto transversal “La Playa como el Aula”, que busca promover la conciencia ecológica y el trabajo comunitario entre las nuevas generaciones.

Un aula al aire libre para cuidar el entorno

Más de 60 estudiantes participaron de la jornada, acompañados por docentes y personal técnico de Urbana.

La empresa aportó soporte logístico, herramientas, elementos de higiene y seguridad, además del acompañamiento de su equipo operativo para garantizar la correcta gestión de los residuos recolectados.

Entre los materiales provistos se incluyeron palas, rastrillos, guantes, bolsas de seguridad y bateas para la disposición final de los desechos.

La profesora Griselda Moreno explicó que la idea surgió de una experiencia previa con la empresa:

“Pensamos en una actividad que marque los lugares que los alumnos también disfrutan. La idea de realizar una jornada de limpieza en nuestra costanera surgió a partir de una visita que hicimos a la planta de Urbana, donde nos enteramos de la existencia de las ‘islas de plástico’ en el mundo. Eso nos motivó a tomar conciencia y a actuar desde lo local”.

Desde Urbana, la Ing. Jennifer Klenner, coordinadora del Programa de Educación Ambiental Peyca, destacó la participación de los jóvenes:

“El nivel de energía y compromiso demostrado por los estudiantes es ejemplar. Con el programa Peyca buscamos generar una conciencia ecológica que es vital para el desarrollo futuro de nuestra ciudad. Estas acciones trascienden la limpieza: dejan una huella formativa y duradera”.

Por su parte, el vicedirector de la Escuela N°723, Marcelo Castro, subrayó la importancia educativa del encuentro:

“El objetivo es trabajar activamente en el cuidado del medioambiente y fomentar la toma de conciencia. Lo importante de estas actividades es generar responsabilidad sobre nuestros espacios comunes para mantener su limpieza”.

La actividad se enmarca dentro del Programa de Educación Ambiental Peyca, que Urbana implementa con instituciones educativas, buscando integrar contenidos ambientales en experiencias prácticas.

Urbana agradeció la colaboración de las escuelas Perito Moreno (N°723), N°7715 y N°766, y reafirmó su compromiso de continuar desarrollando acciones conjuntas para construir una ciudad más limpia, sustentable y participativa.

Quienes deseen sumarse o conocer más sobre las actividades del programa pueden ingresar a:

www.urbanacr.com.ar/charlasambientales

o seguir las redes sociales de la empresa en linktr.ee/urbanacr