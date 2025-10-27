Luque cerró en el partido celebrando con la militancia

El diputado nacional electo, Juan Pablo Luque, del Frente Unidos Podemos agradeció a la militancia en la sede partidaria por el trabajo realizado en la campaña y en la jornada de hoy.

Luque volvió a destacar que «Chubut realmente se despertó y rompió el silencio atroz y el miedo que impusieron tanto el gobierno provincial como el nacional».

Aún cerrándose el escrutinio, Luque disputa el primer lugar con María Frías de La Libertad Avanza, en tanto que la candidata del gobierno provincial, la actual diputada nacional, Ana Clara Romero, salió tercera y no logró su reelección.