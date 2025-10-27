Chubut: La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar por menos de 2000 votos

Escrutados el 96.68% de los votos, Maira Frías de La Libertad Avanza aventajó a Juan Pablo Luque del Frente Unidos por 1775 votos. Frías recibió 87.358 votos ( 28,38 %) contra los 85.583 ( 27,81 %) de Luque.

Ana Clara Romero de Despierta Chubut obuvo 61.500 votos ( 19,98 %), Alfredo Béliz de La Fuerza del Trabajo Chubutense reunió 33.342 votos ( 10,83 %), Emilse Saavedra del FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD consiguió 15.875 votos, un 5,15 % de los votos, Ariana Mellao del PARTIDO LIBERTARIO 13.460 votos, un 4,37 % de los votos, 6 de 8, Héctor Vargas del PICH 6.243 votos, un 2,02 % de los votos, y Oscar Peterson del GEN 4.372 votos ( 1,42 %).

En Chubut votó el 70,40 %, 331.604 de 470.974 empadronados