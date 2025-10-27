Christian Blotta: “Estamos en un empate técnico con La Libertad Avanza”

El vocero del Frente Unidos Podemos, Christian Blotta, aseguró que el espacio mantiene una diferencia mínima con La Libertad Avanza en la elección de diputados nacionales. Afirmó que Juan Pablo Luque ya se consagra como diputado electo y que el escrutinio avanza lentamente en Comodoro y Trelew.

El vocero del Frente Unidos Podemos, Christian Blotta, dialogó con la prensa desde el búnker partidario y confirmó que, con más del 70% de las mesas escrutadas, el espacio mantiene un empate técnico con La Libertad Avanza en la categoría de diputado nacional.

“Estamos medio punto arriba, medio punto abajo, pero realmente se está dando una elección muy ajustada. Hemos ganado en muchos puntos de la provincia del Chubut”, señaló Blotta, al tiempo que explicó que aún faltan cargar mesas de Comodoro Rivadavia y Trelew, que serán determinantes para definir el resultado final.

Según el vocero, el 75% de las mesas ya fueron cargadas, aunque restan “unas veinte escuelas de Comodoro” y la totalidad de Trelew, donde la carga “viene más lenta de lo esperado”.

“Comodoro hizo una muy buena elección, al igual que Trelew y Puerto Madryn. Pero falta Trelew, que es algo que nos preocupa, al igual que Madryn”, explicó.

En cuanto al plebiscito provincial, Blotta indicó que el espacio no tiene información propia: “Estamos enfocados plenamente en la categoría de diputado nacional”.

De todos modos, confirmó que Juan Pablo Luque ya se consagra diputado nacional electo y que el frente Despierta Chubut quedó tercero en la provincia.

“Estamos en una disputa importante con La Libertad Avanza, pero confiamos en que los votos que faltan cargar sean los que nos permitan festejar en unos minutos”, sostuvo.

Finalmente, Blotta destacó el clima de expectativa en el búnker:

“La gente en la calle Sarmiento ya está festejando porque saben que Juan Pablo es diputado electo. Salgamos segundos o primeros, eso ya no cambia el resultado central”.