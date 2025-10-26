El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, el opositor Axel Kicillof, emitió su voto en las elecciones legislativas nacionales que se celebran este domingo en todo el país para la renovación parcial de las dos cámaras del Congreso.

El mandatario provincial esperó unos minutos a que llegara su turno mientras tomaba y compartía mate con los periodistas y las autoridades de mesa antes de depositar su sufragio sobre las 11:36 en una escuela electoral de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador, que transita su segundo mandato consecutivo al frente de la provincia y podría aspirar a la presidencia en 2027, ante la imposibilidad de presentarse a una tercera legislatura, llegó a pie hasta la escuela electoral sin dar declaraciones a los periodistas, con la previsión de brindar después una conferencia de prensa.

El presidente argentino, Javier Milei, votó minutos antes en una escuela del barrio de Almagro de la capital federal, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario nacional se desplazó rodeado por una comitiva de seguridad desde la residencia presidencial ubicada en el municipio de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, y llegó al establecimiento electoral tras una parada de unos minutos en una estación de servicio de la ciudad porteña.

En estos comicios se implementa por primera vez la Boleta Única de Papel, que contiene a todas las fuerzas en liza de cada distrito con su lista de candidatos, a diferencia de antaño, cuando cada alianza presentaba su respectiva papeleta.

Más de 35,9 millones de argentinos, de un total de 46,3 millones de habitantes, fueron habilitados para sufragar en estos comicios que se desarrollan con normalidad, según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior.

El voto es obligatorio para los electores que tengan entre 18 y 70 años, y optativo para los que tengan 16 o 17 años, y para los mayores de 70.

Los menores de edad que votan por primera vez en estas elecciones son 1,1 millones.

Por primera vez en esta instancia electoral, 490.726 argentinos residentes en el extranjero también fueron convocados a emitir su voto por correo postal.

ESCENARIO ELECTORAL

En una jornada soleada, los electores de las 24 jurisdicciones del país elegirán a sus respectivos representantes en la Cámara de Diputados, que pone en juego la mitad de sus escaños (127).

Ocho distritos, en simultáneo, designarán a sus autoridades en el Senado, donde se renuevan un tercio de las bancas (24): la capital argentina, Chaco (norte), Entre Ríos (este), Neuquén (suroeste), Río Negro (sur), Salta (norte), Santiago del Estero (norte) y Tierra del Fuego (sur).

Además hay otras cuatro provincias: Catamarca (noreste), La Rioja (oeste), Santiago del Estero y Mendoza (centro-oeste) que elegirán también cargos provinciales.

El 37,6 por ciento del padrón electoral emitirá su sufragio en la provincia más poblada del país, Buenos Aires.

La alianza gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), es la única fuerza que compite en todas las jurisdicciones con el mismo sello, mientras que el resto acuden atomizadas y con distintos nombres según el distrito que se trate.

El bloque más nutrido en las dos cámaras del Congreso es el peronismo, con una alianza llamada Unión por la Patria en la Cámara de Diputados que expone 46 de sus 98 escaños, mientras que los tres bloques que tiene en el Senado (Unidad Ciudadana, Frente Nacional y Popular y Convicción Federal) arriesgan a 15 de sus 34 senadores.

El oficialismo a nivel nacional somete a elección ocho bancas de las 37 con las que cuenta en la Cámara de Diputados, y no pone en juego ninguna en el Senado, donde tiene seis legisladores.

Milei afirmó días atrás que se contenta con lograr un tercio de los apoyos en el Congreso, porcentaje mínimo necesario para blindar sus vetos y descartar la posibilidad de un juicio político.

En todo el país fueron habilitados 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

Trabajan en la transmisión de los resultados 18.406 operadores desde 14.530 centros y 953 sucursales electorales digitales repartidas por todo el territorio.

Para vigilar el normal desarrollo de las elecciones fueron desplegados por el país 85.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En total se imprimieron 40,1 millones de papeletas electorales.

El avance del escrutinio provisorio está a cargo de la DINE, dependiente del Ministerio del Interior, y se realiza con el recuento de los telegramas elaborados en cada mesa de votación.

El recuento definitivo de los sufragios, que es el que tiene validez legal, lo realiza la Cámara Nacional Electoral a las 72 horas de concluidos los comicios.

Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 10 de diciembre, cuando el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato. (Sputnik)