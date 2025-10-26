Fita: «Tenemos muchas y buenas expectativas»

Desde el Frente Unidos Podemos destacaron la normalidad de la jornada electoral en Chubut y valoraron la participación ciudadana, que superó el 70% del padrón.

El desarrollo de la jornada electoral en Comodoro Rivadavia transcurrió con normalidad y sin incidentes, en una elección marcada por la implementación del sistema de boleta única de papel, utilizado por primera vez a nivel general en la provincia del Chubut.

El presidente del PJ, Gustavo Fita, realizó un balance positivo aunque señaló algunos puntos a mejorar:

“Hablábamos recién con algunos colegas y coincidimos en que falta más capacitación. El presidente de mesa debería tener una formación más amplia, y la Justicia Electoral tendrá que prever para la próxima elección el envío completo de los biombos, porque en muchos casos llegó solo uno y eso hizo que el proceso fuera más lento en algunos colegios”, explicó.

El dirigente sostuvo que, pese a las demoras, la experiencia fue positiva y que la ciudadanía se está adaptando al nuevo sistema.

“Nosotros ya lo habíamos usado en la interna, así que teníamos algo de experiencia los fiscales. Ahora se está haciendo un poco más pesado el conteo, porque todavía no hay tendencia firme en más del 30% de las escuelas de la provincia”, precisó.

En cuanto a la participación, destacó los niveles de votación alcanzados en Chubut:

“Ha votado más del 70% del padrón, lo cual es un dato muy bueno si lo comparamos con lo que está pasando a nivel nacional. Es una señal de compromiso de la ciudadanía”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que los resultados que comienzan a conocerse marcarán una tendencia provincial clara:

“Estos números reflejan lo que pasa en Chubut y también el desafío que tenemos los partidos políticos para leer esta realidad y trabajar hacia adelante”, concluyó.