Elecciones en Chubut: la jornada se desarrolló con normalidad y comenzó el escrutinio en toda la provincia

Desde el Centro de Operaciones del comando de la IX Brigada Mecanizada , el delegado de la Justicia Electoral, doctor Aldo Chinni, confirmó que todas las escuelas cerraron en horario y destacó el trabajo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad, el Correo Argentino y el Comando Electoral.

Desde el Centro de Operaciones instalado en Comodoro Rivadavia, el delegado de la Justicia Electoral, doctor Aldo Cini, informó que la jornada electoral de este domingo 26 de octubre se desarrolló con total normalidad en todo el distrito electoral Chubut.

“Hasta el momento, todas las escuelas ya han cerrado y se inició el escrutinio en cada uno de los establecimientos. No hay reportes de incidentes ni irregularidades. El proceso avanza con normalidad y dentro de los tiempos previstos”, aseguró el funcionario.

El operativo de cierre y traslado de urnas comenzó durante la noche del domingo.

“Estimamos que entre las 20:00 y las 20:30 horas comenzarán a recibirse las primeras urnas en el Correo de Comodoro Rivadavia. Luego continúa la recolección general y el traslado hacia el centro de escrutinio definitivo, que se encuentra en la Legislatura de Rawson”, detalló Cini.

El delegado valoró el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, el Comando Electoral y el Correo Argentino, que garantizó un proceso ágil y seguro:

“Las mesas abrieron en horario, salvo algunos inconvenientes menores y previstos para este tipo de jornadas. Esta elección fue particularmente compleja porque se votó con dos urnas por mesa: una para el ámbito nacional y otra para el plebiscito provincial”.

Cini explicó además que la implementación de la boleta única de papel introdujo un cambio importante en la logística electoral:

“La boleta única es trazable, a diferencia de las anteriores que eran descartables. Esto implicó que las fuerzas debieran custodiar su traslado y almacenamiento desde el miércoles previo, tanto en Comodoro Rivadavia como en Rawson”.

El operativo continuará durante la madrugada con el traslado de las urnas hacia las troncales intermedias —como Río Mayo y otras localidades—, para luego seguir su curso hacia la capital provincial.

“Las urnas provinciales con el plebiscito quedarán en la Legislatura del Chubut, mientras que las nacionales serán trasladadas y custodiadas hasta la Cámara Nacional Electoral en La Plata”, precisó el funcionario.

De esta manera, Chubut cerró una jornada electoral sin incidentes y con buena participación ciudadana, marcando la primera experiencia con el sistema de boleta única de papel.