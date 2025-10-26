Dos bancas para 3

Ocho son las listas que competirán en las elecciones de este domingo. Las que mayores chances tienen de quedarse con las dos bancas de diputados son: Juan Pablo Luque (Unidos Podemos-Fuerza Patria), Ana Clara Romero (Despierta Chubut-Pro) que busca su reelección y Maira Frías (La Libertad Avanza).

Los otros candidatos son: Ariana Mellao (Partido Libertario), Oscar Petersen (GEN), Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda), Héctor Rafael Vargas (PICH), y Alfredo Béliz (Fuerza del Trabajo Chubutense).

Las bancas que se renuevan son las de María Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) y la de Ana Clara Romero del PRO.

Si bien ya se utilizó en las internas peronistas, en las que se definió que el candidato de lo que termina finalmente llamándose Frente Unidos Podemos sea el ex intendente Juan Pablo Luque, debutará la Boleta Única de Papel (BEP) donde el elector debe hacer una marca sobre el candidato que elije.

El horario de votación, como siempre, es de 8 a 18.

Qué se vota

Además de las dos bancas de la Cámara de Diputados, que resultan estratégicas para redefinir el nivel de fuerzas en los dos años que quedan de la gestión Milei, en Chubut se votará en el referéndum de los fueros que (ver aparte) se trata de una reforma de la Constitución encubierta y muy discutida.

En algunos distritos, no en la totalidad de la provincia ni en Escalante, también se elegirán representantes del Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Esquel y Trelew. En la ciudad de Puerto Madryn se realizará una consulta popular sobre la modificación o no de la Carta Orgánica Municipal.

Cuántos votan

En esta elección el padrón es de 485.052 electores. En toda la provincia se habilitarán 1.450 mesas, que estarán distribuidas en 256 establecimientos.

Dentro del padrón general, obviamente quien tiene mayor caudal de electores es Comodoro, con 158.164 electores, RadaTilly reúne a los 1.127 restantes del departamento de Escalante, que totaliza: 172291.

Trelew está en segundo orden con 155.066 electores. Si se suman a los 33.223 de Rawson, el Departamento Rawson tiene 121.843 electores.

Puerto Madryn tiene 80.031 electores. Si se suman los 764 de Puerto Pirámides, el Departamento Biedma tiene 80.795 electores.

Esquel cuenta con 30.364, Trevelin 8890. El Departamento Futaleufú, que contiene a esas dos localidades cordilleranas, tiene 43.127 electores ya que a los de Esquel y Trevelin se suman los de: El Boquete (65), Río Percy (128), Parque Nacional Los Alerces (248), Aldea Escolar (594), Los Cipreses (227), Lago Rosario, Corcovado (1917, y Centinela (255).

Sarmiento tiene 11.152 electores. La otra localidad comprendida en el Departamento Sarmiento, con 11.284 electores, es Buen Pasto con 123 empadronados.