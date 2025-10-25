El Centro de Promoción Barrial Isidro Quiroga celebró su 28º aniversario

Los festejos comprendieron juegos, bailes y el estreno de murales que se pintaron en la parte exterior del establecimiento. La expresión artística, fue concretada por los integrantes del CPB, en un gran trabajo comunitario con el Instituto 806.

Este sábado pasado el mediodía, se desarrollaron los festejos por el 26° aniversario del Centro de Promoción Barrial (CPB) Isidro Quiroga, dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano y Familia. El espacio, cumple un importante rol social en dicho sector de la ciudad, ya que brinda contención y actividades, a más de 150 niños y adultos.

En el lugar, hizo mención la subsecretaría de la cartera, Julieta Miranda, quien destacó el gran trabajo que se viene realizando en el CPB, que quedó renovado con el mural comunitario que se llevó a cabo. “Felicitó a todo el equipo que compone este lugar, a las familias que están presentes en cada momento y al grupo de adultos mayores, que le dan tanta vida a este espacio”.

“Es muy lindo ver reflejado todos los frutos de su labor diario, con el jardín maternal y los talleres de apoyo escolar, que cambian la vida de cada uno de los niños, gracias al compromiso comunitario que tiene la gente del Centro de Promoción Barrial”, agregó.

El CPB Isidro Quiroga forma parte de una importante red de instituciones entre las que se encuentran: el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Seccional Cuarta y Quinta de la Policía del Chubut, la Policía Comunitaria y las instituciones educativas del barrio, entre otras organizaciones intermedias.

En ese marco, la directora del CPB, Karina Mendoza, expresó: “Estamos muy contentos por este festejo de los 28 años. Las puertas del establecimiento, están abiertas a toda la comunidad que se acercó a participar de la celebración. Las familias del jardín maternal, los talleres de apoyo escolar, los niños y adolescentes que son parte del programa de Natación barrial y los adultos mayores, que participan los días miércoles, del taller, denominado Huellas de Abril, destacó.

Asimismo, la directora puso en valor el acompañamiento diario de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Policía que Comunitaria, que “siempre trabaja a la par con nosotros, apoyándonos en situaciones difíciles que tenemos que atravesar, con la logística y la gestión. Estamos muy agradecidos con ellos”.

Finalmente ponderó el embellecimiento externo del edificio al indicar que se ejecutó un proyecto con el Instituto 806, denominado “Murales Comunitarios”, encabezado por la profesora Carolina Barrientos. “Se acercó con su grupo de estudiantes, sumándose a las mamás y los niños del jardín maternal. En conjunto, le dieron el color a este CPB, que tanto necesitaba”, concluyó Mendoza.