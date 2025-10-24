Helicóptero de Prefectura se suma a la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder: ya son casi dos semanas sin rastros

El operativo de búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder continúa sin resultados concretos, pero este viernes sumó un nuevo componente clave: Prefectura Naval Argentina desplegó su helicóptero para intensificar el rastrillaje aéreo sobre la costa norte de Comodoro Rivadavia.

El fiscal jefe Cristian Olazábal junto a Prefectura Naval Argentina se encuentra sobrevolando el área comprendida entre Termap, la escombrera municipal y Puerto Visser, zonas que habían sido recorridas exhaustivamente por tierra en los últimos días sin hallazgos significativos.

Las tareas se concentran ahora en sectores de difícil acceso, donde el terreno irregular y las distancias amplias complican el trabajo de los equipos en tierra. El uso del helicóptero permite revisar cañadones y zonas cercanas al mar, que no pueden ser cubiertas por patrullas o drones.

Mientras tanto, los grupos de búsqueda mantienen una base operativa en Rocas Coloradas, con rastrillajes simultáneos por tierra, mar y aire. En el operativo participan voluntarios, buzos, canes adiestrados y personal especializado, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de Chubut.

El último operativo en el “zanjón grande”, uno de los puntos donde se concentraban las hipótesis iniciales, no arrojó resultados positivos. “No se encontró nada”, indicó el fiscal Olazábal. A raíz de ello, las autoridades redirigieron los esfuerzos hacia nuevas zonas y reforzaron los recursos logísticos para ampliar el radio de búsqueda.

La confirmación del despliegue de Prefectura es un avance logístico importante, luego de que se informara que el helicóptero del Ejército Argentino estaba fuera de servicio y que el de Prefectura había agotado sus horas de vuelo. Finalmente, el organismo dispuso su reactivación para continuar con la búsqueda aérea.

Hasta el momento, no se hallaron rastros directos del paradero de Juana y Pedro. La camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban fue hallada hace una semana en una zona agreste de Rocas Coloradas, con las pertenencias personales de ambos en su interior.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que “no hay evidencia de un hecho violento”, aunque aclaró que la hipótesis delictiva no está descartada y continúa abierta la investigación.

Durante toda la jornada, el helicóptero de Prefectura mantendrá los sobrevuelos entre la ruta 1 y la ruta 3, con la esperanza de detectar alguna señal o movimiento inusual. La ciudad sigue pendiente del caso, mientras las familias de Juana Morales y Pedro Kreder esperan con angustia novedades concretas.