Los docentes universitarios ya perdieron 8 sueldos

Juan Pablo Simonetti, secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), indicó a ABC Radio por FM Records que “El Gobierno nacional lo que hizo con la educación universitaria es lo mismo que hizo con el resto de las leyes que debió promulgar, pero lo hace sin los fondos correspondientes y eso es ilegal”.

El referente docente agregó que “Nosotros pretendemos que se reconozca la deuda histórica que se generó en estos dos años con los universitarios y que en la actualidad asciende a ocho salarios con cada trabajador. Lo que esta haciendo el gobierno patear el problema político y económico para la gestión que viene, rompiendo todo para que quien asuma en el 2027 no tenga margen de maniobra”.

Para Simonetti, “Macri después de estar en el gobierno dijo que haría exactamente lo mismo, pero más rápido y le dio todo el plan económico a Milei que no tenía nada cuando asumió”.

Finalmente señaló que “Habrá que esperar a que esto pase y desde la docencia universitaria no le vamos a dejar una, exigiéndole que se cumpla con la ley que votó el congreso. Durante estos dos días de paro estamos haciendo asambleas y clases abiertas en cada una de las sedes, mientras que mañana no sumaremos a la marcha de los jubilados”.