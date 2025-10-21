Close Menu
miércoles, octubre 22
Mileilandia

Milei no puede hacer campaña ni dar notas como antes

SaulBy No hay comentarios1 Min Read

 

EESS-300x250-80kb

El presidente Javier Milei no puede hacer campaña ni dar notas, como hacía hasta hace poco, porque los periodistas le re preguntan, cosa que antes no hacía.

Como no le fue bien con Feinmann y el pelado Trebucq ahora probó con Guillermo Andino. Su inestabilidad y desubicación en la realidad quedaron en evidencia.

La Cámara Electoral desestimó el escrutinio trucho que quería realizar para esconder la derrota electoral.

Los trabajadores del Garrahan denunciaron al gobierno y pedirán juicio político para el presidente, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

Share.

Related Posts