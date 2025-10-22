Ana Clara Romero: “Defender a nuestra provincia es llevar soluciones concretas a cada rincón de Chubut”

La diputada nacional Ana Clara Romero participó del acto por la finalización de la obra de interconexión del Gasoducto Cordillerano en Gobernador Costa, un proyecto estratégico que permitirá incorporar nuevos usuarios y garantizar el suministro a más de 12 mil familias de la región.

“Este proyecto integral, desarrollado entre el sector público y privado, busca desde el primer día dar una solución definitiva a las restricciones que limitaban la incorporación de nuevos usuarios al servicio de gas natural en la Cordillera, una de las zonas más olvidadas por las gestiones anteriores a nivel provincial y nacional» , afirmó.

En esa línea, la candidata a renovar su banca destacó que la puesta en marcha de esta infraestructura mejora la confiabilidad operativa, refuerza la seguridad del suministro y promueve el crecimiento económico y social de la Patagonia andina.

“Defender a nuestra provincia significa recorrer el territorio, trabajar con responsabilidad junto a distintos organismos en manera conjunta y cumplir con la palabra acercando obras y resultados concretos que generen igualdad de oportunidades y mejoren la calidad de vida de los chubutenses”, sentenció.