¿Terapia de pareja con IA? El 30% ya usa ChatGPT para resolver sus conflictos

La inteligencia artificial traspasó las fronteras del trabajo y llegó a la intimidad de las relaciones. Según expertos, un 30% de las parejas utiliza herramientas como ChatGPT para mediar en sus discusiones y buscar soluciones a problemas sentimentales.

Una tendencia en crecimiento

Los datos confirman el fenómeno. Un estudio en Estados Unidos reveló que el 44% de las parejas casadas ha pedido consejos de relación a una IA, cifra que se eleva al 65% entre los millennials. Para muchos, estas herramientas actúan como un «tercero neutral» que ayuda a entender al otro sin que la conversación derive en una pelea mayor.

Los riesgos de delegar la intimidad en un algoritmo

Aunque puede parecer una solución práctica, los especialistas advierten sobre sus peligros:

Falta de contexto: La IA no conoce la historia completa de la relación, los dolores no dichos o los matices emocionales.

Atajos peligrosos: Recurrir siempre al chatbot evita el diálogo cara a cara, esencial para construir intimidad.

Evasión de responsabilidad: Algunos usan los consejos de la IA para justificar su conducta o manipular al otro, desplazando la auténtica responsabilidad personal.

La mirada de la psicología

Para los psicólogos, esta tendencia refleja una búsqueda de «soluciones mágicas y rápidas» a problemas complejos. El riesgo, señalan, es perder el proceso genuino de resolver un conflicto, que es único para cada pareja y fundamental para fortalecer el vínculo.

El futuro: ¿Ayuda o reemplazo?

Los expertos prevén que el uso de IA en relaciones será cada vez más normal. Sin embargo, enfatizan que su rol debe ser el de una herramienta de apoyo, nunca un sustituto del trabajo emocional que debe realizar la pareja. La conversación auténtica, el perdón y la conexión humana siguen siendo irreemplazables.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/10/12/la-ia-entra-en-la-intimidad-el-30-de-las-parejas-ya-usa-chatgpt-para-resolver-conflictos/