Argentina y EEUU firman acuerdo de intercambio de monedas por $20.000 millones

El Banco Central de Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de EEUU suscribieron un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, a seis días de las elecciones legislativas nacionales en el país.

«El BCRA y el Departamento del Tesoro de EEUU firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones», señaló la autoridad monetaria argentina este lunes en un comunicado.

En una nueva demostración de apoyo al Gobierno de Javier Milei por parte de la administración de Donald Trump, este acuerdo apuesta por «contribuir a la estabilidad macroeconómica» de Argentina «con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible», señaló el Banco Central.

El intercambio de monedas permitirá al BCRA fortalecer sus reservas internacionales, dentro del «conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible», consigna el comunicado.

Este convenio es parte «de una estrategia integral» para fortalecer la política monetaria de Argentina y la resiliencia del Banco Central para reaccionar «ante condiciones que pueden derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales», ante la inminencia de los comicios parlamentarios.

El presidente estadounidense aseguró en la víspera que Argentina estaba «luchando por su vida».

Consultado sobre qué tenía que decir a los agricultores estadounidenses ante el apoyo financiero que brindaba a Argentina, Trump desdeñó la pregunta y le advirtió a la periodista que la formuló que no sabía «nada al respecto».

«Nada los está beneficiando. ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando tan duro por sobrevivir. Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre… resulta que me gusta el presidente de Argentina, está haciendo lo mejor que puede. Se están muriendo», insistió.

El intercambio de monedas es un paso más de respaldo a la actual gestión argentina tras las intervenciones que realizó el Departamento del Tesoro en el mercado cambiario de la nación sudamericana, con la venta de dólares para contener el alza de la divisa extranjera.

El papel activo del Tesoro en el mercado de dólares argentino desde el jueves 9 de octubre no impidió que la divisa extranjera aumentara en los días previos, ante una mayor demanda.

El acuerdo por 20.000 millones de dólares fue anunciado a seis días de que el presidente estadounidense recibiera en la Casa Blanca al mandatario argentino.

Durante la rueda de prensa que ofreció el martes en el marco de un almuerzo de trabajo con Milei, Trump insistió varias veces en que el rescate financiero de su Gobierno se daría siempre que el presidente argentino ganara las elecciones parlamentarias de medio término de este domingo, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. (Sputnik)