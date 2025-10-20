 Luque en Puerto Madryn: «La pesca, el empleo, el turismo y la defensa de los recursos de Chubut serán prioridades en el Congreso»

En la recta final de la campaña, el candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, brindó una conferencia de prensa en Puerto Madryn, donde repasó los principales ejes de su propuesta y denunció el abandono del gobierno nacional y provincial hacia los sectores productivos clave de la provincia.

Acompañado por militantes, dirigentes y vecinos, Luque expresó su satisfacción por el recorrido realizado: “Hicimos una campaña austera, cara a cara con la gente, con mucho compromiso y presencia. En cada rincón de la provincia, lo que vemos es tristeza y desesperanza. Nuestro deber es transformarla en esperanza.”

Pesca, empleo y energía: los desafíos de Madryn y Chubut

Consultado sobre la situación de la pesca, Luque fue contundente: “La pesca es uno de los pilares económicos de la provincia y de Puerto Madryn. En el Congreso vamos a pelear por una legislación que dé previsibilidad, frene el abandono de la industria y potencie su desarrollo. Este año tuvimos plantas paradas y falta total de gestión. No podemos permitirlo”.

También se refirió al potencial energético de la región: “Tenemos los parques eólicos más eficientes del mundo, pero sin inversión en transporte de energía, es un potencial desaprovechado. Madryn, Rada Tilly, Comodoro y la cordillera tienen un futuro enorme si se invierte con seriedad”.

Críticas al gobierno nacional y provincial

Luque cargó duramente contra el presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres: “Son socios. Han votado juntos cada ley que destruye a Chubut. La ley Bases, el ajuste a jubilados, el recorte a discapacidad, el desfinanciamiento de universidades. Hoy Chubut es la provincia que más empleo privado perdió en Argentina. Celebraron la salida de YPF mientras la empresa dejaba un desastre ambiental”.

También apuntó contra la candidata de Despierta Chubut: “No se puede votar a alguien que votó en contra de los trabajadores y las universidades. Quieren mostrarse distintos, pero son lo mismo.”

La elección del domingo: un llamado a votar

Luque destacó la importancia de estas elecciones legislativas: “Este domingo se elige quiénes van a ponerle un freno al ajuste. Somos el único espacio que realmente se planta frente al gobierno nacional. Cada voto cuenta. Hay que ir a votar, porque es el único momento donde todos valemos lo mismo”.

“Unidos Podemos es la síntesis de una gran unidad. Hemos crecido después de las internas y logramos articular con muchos espacios y gremios. Hay dirigentes que son funcionales a Milei y a Torres. Votar a ellos es votar por quienes nos empobrecieron”, sentenció.

Compromisos en el Congreso

Luque adelantó que sus principales prioridades legislativas serán: Luchar contra la reforma laboral y previsional; presupuesto nacional con obras reales para Chubut; y defender la industria nacional y las economías regionales.

“No vamos a permitir que se eleve la edad jubilatoria ni se sigan recortando derechos. Hoy no hay infraestructura, no hay viviendas ni rutas. El presupuesto nacional tiene que devolverle a Chubut lo que le quitaron y hay que trabajar junto a legisladores de otras provincias patagónicas para tener una agenda común”, agregó.

“Recorremos la provincia con la frente en alto, con un mensaje claro: no aceptamos este modelo de ajuste. Vamos a defender a Chubut con convicción, sin entregarnos a ningún poder central”, sentenció.