Dia de la madre  con máxima de 29°C y cielo parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia

Este domingo 19 de octubre, Comodoro Rivadavia amaneció con 18.1°C, cielo mayormente nublado con precipitación a la vista y viento leve del sudoeste a 6 km/h, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Hacia la tarde, se espera un marcado ascenso térmico con una máxima de 29°C, condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, con 25°C de temperatura y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 60 km/h.

El pronóstico extendido anticipa una semana variable en la región: el lunes se mantendrá cálido con máxima de 25°C y cielo parcialmente nublado, mientras que el martes descenderá la temperatura con una mínima de 7°C y máxima de 20°C. Hacia mitad de semana se prevé tiempo estable, con máximas que oscilarán entre los 18 y 23 grados y sin lluvias en el corto plazo.

El sol saldrá a las 06:27 y se ocultará a las 20:03, brindando más de 13 horas de luz natural