“No hay hoy en la Argentina una sola organización intermedia en donde no haya mujeres sosteniendo”, aseguró Luque.

Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin compartieron este sábado junto a un grupo de mujeres integrantes de distintos espacios sociales, políticos y gremiales de la ciudad, en homenaje por el día de la madre.

En ese marco, Luque puso en valor “la vocación de las mujeres en el compromiso de transformar, de ayudar, de buscar soluciones colectivas a los problemas que sabemos que no son solo de uno ni de otro, sino de todos y todas”.

Recordó que “este no es el presente que queremos” y convocó a construir una nueva propuesta “que no es con odio ni con violencia, sino con amor” enfatizó.

Sostuvo que el Frente Unidos Podemos convoca a quienes están creyendo en que se puede “devolver la fe en que las cosas pueden ser distintas” y destacó el rol del Estado como encargado de “garantizar derechos, sostener los cuidados y que permita que todos tengamos las mismas oportunidades”.

Luque destacó el compromiso de su compañera de fórmula, Lorena Elisaincin y recordó que se trata de “una persona con un compromiso hacia los derechos de las mujeres, de las diversidades, desde su fundación Porta Violeta”.

Luque en tanto señaló que “lo único que tengo hacia ustedes es una profunda admiración. Mujeres trabajadoras, mujeres que van ocupando los lugares” y que “a ustedes, no les puedo contar yo de lo que es del esfuerzo, de lo que es caerse y volverse a levantar, de lo que es sostener con muchísimo sacrificio una familia, de lo que es llevar adelante luchas enormes”.

“Tengo la fortuna de tener una gran compañera. Mi esposa, Andrea que me sostiene. Si no fuera por ella, probablemente lo que uno está en este momento enfrentando, costaría bastante” agregó.

“No hay hoy en la Argentina una sola organización intermedia donde no haya mujeres sosteniendo, militando, activando, transformando” recordó Luque quien hizo el llamado a “trabajar para volver a financiar políticas públicas de cuidado, de inclusión, de oportunidades”.

“Como ustedes nos enseñan cada uno de los días de su vida: con amor, con respeto y con cuidado por el otro, que tengan un muy feliz día de la madre” finalizó Juan Pablo.

*»Somos el motor del país»*

Por su parte, Elisaincin aclaró que «las mujeres somos las que tenemos el motor del capitalismo y del país».

«Depende de nosotras todo el circuito porque nosotras están las tareas de cuidado porque sin nosotras esta rueda no funciona» agregó la candidata a diputada nacional.

Elisaincin remarcó que «el 26 de octubre tenemos el poder para cambiar las cosas» y convocó a las mujeres a participar activamente de esta última parte de la campaña.

«En el Congreso vamos a estar defendiendo los derechos de cada una y de cada uno de ustedes» remarcó la referente de Puerta Violeta y aseguró que «el miedo tiene que cambiar de bando. Nosotras no debemos tener miedo».