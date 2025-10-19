Cierran las urnas en la segunda vuelta electoral de Bolivia

Los primeros resultados se esperan para las 20:00 hora local (00:00 GMT), según dijo más temprano este domingo a la Agencia Sputnik el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila.

En el reporte de media jornada, el TSE destacó la «absoluta normalidad» del desarrollo de las elecciones.

«La votación transcurre en absoluta normalidad y en comparación con la primera vuelta con más armonía y sin incidentes de consideración», dijo en rueda de prensa el presidente del tribunal, Óscar Hassenteufel.

Quien resulte vencedor este domingo asumirá el próximo 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)