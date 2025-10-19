Torres inauguró la nueva planta desalinizadora de Puerto Pirámides

El mandatario destacó que «por primera vez en su historia, Puerto Pirámides va a tener agua potable para todos los pobladores y para los cientos de miles de turistas que cada año vienen a disfrutar de uno de los destinos más atractivos del mundo», en un emotivo acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, y vecinos de la villa balnearia, quienes durante casi una década padecieron la falta de agua potable debido a la carencia de obras que garantizaran un acceso regular al recurso. La nueva planta tiene una capacidad de producción de 400 m³ diarios, lo que permitirá elevar la cifra hasta los 650m³, una vez que concluyan las reparaciones en la planta existente, permitiendo de este modo cubrir el consumo promedio de la localidad durante los meses de mayor demanda.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este domingo la inauguración de la nueva planta desalinizadora de Puerto Pirámides, una obra estratégica que permitirá abastecer de agua potable a toda la comunidad durante la temporada estival y fortalecer el sistema de provisión a largo plazo, brindando una solución definitiva a una problemática histórica de la localidad.

La instalación de la nueva planta potabilizadora, comprendió una inversión de USD640.000, monto abonado a través de fondos provinciales en un 90%; y $349.944.341,54 destinados a obras de infraestructura complementaria, entre ellas la refacción integral del edificio y la mejora del predio donde se encuentra emplazada la instalación.

La puesta en funcionamiento de la nueva planta potabilizadora permitirá incrementar la producción de los actuales 60m³ diarios, hasta los 650m³ diarios, cubriendo el consumo promedio de la localidad durante los meses de mayor demanda.

En esta ocasión, acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; el intendente local, Jorge Perversi; funcionarios del Gabinete, y vecinos de la comunidad.

Un cambio histórico para la localidad

Torres destacó que «hoy es un día histórico para Puerto Pirámides» y recordó que la localidad «siempre tuvo problemas con el agua, y hace ocho años la crisis hídrica se acrecentó, al punto de generar serios problemas para quienes viven durante todo el año en el pueblo».

La nueva planta potabilizadora de agua de mar permitirá «sumará 400 metros cúbicos diarios a los 60 actuales», indicó el mandatario, aclarando que «la nueva cisterna de almacenamiento de agua salada para que la planta desalinizadora funcione las 24 horas del día sin tener que depender de las mareas, sumada a la reparación de la vieja planta, elevarán la capacidad a 650 metros cúbicos diarios».

«Es un ‘antes’ y un ‘después’ en la calidad de vida, no solo para todos los habitantes de Puerto Pirámides, sino también para los más de 300 mil turistas que vienen cada temporada, a quienes vamos a poder brindarle servicios de calidad», aseguró el Gobernador, sumando a ello que «con el funcionamiento de la nueva planta, el problema histórico de acceso al agua va a estar resuelto, después de tantos años».

«Logramos lo que parecía imposible»

«Es muy difícil poder vivir sin acceso al agua, sin mencionar los altos costos logísticos que implica traer camiones de agua desde Puerto Madryn hacia la localidad», precisó Torres, puntualizando que «tomamos la decisión de llevar adelante esta obra rápidamente, no solamente para garantizar una mejor de calidad de vida a los vecinos, sino también por todo el dinero que se venía despilfarrando para solucionar parcialmente un problema que generaba un gasto innecesario, y que era absolutamente subsanable si las cosas se hacen bien».

«Por primera vez en su historia, Puerto Pirámides va a tener agua potable para todos los pobladores y para los cientos de miles de turistas que cada año vienen a disfrutar de uno de los destinos más atractivos del mundo», remarcó el titular del Ejecutivo.

«Estamos en un momento de crisis económica muy importante a nivel nacional, la cual sin duda golpea las arcas provinciales, municipales y el bolsillo de todas las familias argentinas, pero en Chubut demostramos que, cuando todos empujamos hacia el mismo lado, podemos lograr lo que parecía imposible», expresó Torres, señalando que «esta es una de las tantas obras que se venían prometiendo hace décadas, y estamos orgullosos de haber podido demostrar que, cuando las cosas se hacen bien, se logran».

Compromiso e inversión provincial

Por su parte, el intendente local, Jorge Perversi, sostuvo que «este es un momento histórico para Puerto Pirámides» y recalcó que «veníamos padeciendo el faltante de agua potable desde hace más de 8 años, con una crisis hídrica que se iba agudizando y sobre la cual no teníamos soluciones concretas».

«Desde el primer día», continuó el jefe comunal, «el Gobierno Provincial tuvo el compromiso de trabajar y hacer la inversión necesaria para que la instalación de esta nueva planta sea realidad».

La falta de acceso al agua potable «generaba inconvenientes graves para quienes vivimos en Puerto Pirámides, pero también para los turistas y quienes administran las distintas actividades que se realizan en nuestro pueblo», apuntó Perversi, concluyendo que «nos entristecía no poder brindar un servicio tan elemental, el cual ahora podemos proveer, después de una tarea titánica que permitió revertir, en un año y medio, una problemática que llevaba prácticamente una década de desidia».