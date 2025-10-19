Ana Clara Romero celebró el Día de la Madre junto a mujeres y familias de Comodoro

En el marco del Día de la Madre, la diputada nacional y candidata a renovar su banca, Ana Clara Romero, compartió una jornada especial en Comodoro Rivadavia.

Durante el fin de semana, Romero participó de distintos encuentros con mujeres y madres de la ciudad, donde se generaron espacios de diálogo, reflexión y celebración. “Cada historia, cada mirada y cada abrazo reafirma por qué vale la pena hacer política desde el corazón, escuchando y trabajando junto a quienes todos los días sostienen y hacen crecer a nuestras comunidades”, expresó.

En el Día de la Madre, la candidata recorrió el Hospital Regional y el Hospital Alvear, entregando obsequios a las mujeres internadas y al personal de salud. “Hacer política también es estar presente, acompañar, llevar una palabra de aliento y compartir un momento con quienes hoy no pueden estar en casa, pero siguen dando lo mejor de sí”, destacó.

Romero sostuvo además que *“las madres son un motor enorme de cambio y esperanza. En cada casa, en cada barrio, son quienes impulsan el trabajo, la educación y los valores que necesitamos recuperar como sociedad”.