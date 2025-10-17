Un sueño inquietante reveló una enfermedad que colapsa los sistemas de salud

El Síndrome de Burnout: Cuando el Agotamiento se Convierte en una Epidemia Silenciosa

El síndrome de burnout, un estado de agotamiento físico y mental vinculado al trabajo, es hoy una preocupación global. Organismos como la OMS reconocen su impacto devastador en la salud mental, la calidad de la atención médica y la productividad. Para entenderlo en profundidad, la historia de la doctora Natalia Etcheverry, una pediatra que lo vivió en carne propia, resulta fundamental.

La Negación y los Primeros Síntomas

“Voy a ser totalmente sincera: yo no me daba cuenta del agotamiento mental y emocional en el que me encontraba”, confiesa Etcheverry. A pesar de las advertencias de su psicóloga, ella, siendo personal de salud, minimizaba su estado: “Creía que con unos días de vacaciones sería suficiente”.

Los signos de alarma comenzaron de forma sutil: insomnio y pesadillas recurrentes sobre catástrofes en el hospital. Luego, su cuerpo empezó a gritar lo que su mente no quería aceptar: “Despertares nocturnos con dolor de pecho, dolores musculares como agujas en las piernas y un cansancio extremo que ningún análisis médico podía explicar”.

El Quiebre y el Camino a la Ayuda

El punto de quiebre llegó con una desmotivación profunda y la pregunta recurrente: “¿Qué hago acá?”. La angustia se volvió tan intensa que llegó un día en que no pudo bajarse del auto para entrar a trabajar. “Fue entonces cuando mi psicóloga me dijo: ‘Nati, necesitas ayuda de otro profesional’”, recuerda. Con el apoyo de una psiquiatra y su psicóloga, inició un tratamiento que le permitió “detenerse con ternura”.

El Mensaje: Escuchar los Susurros del Cuerpo

Después de tres meses de licencia médica, Etcheverry se reintegró paulatinamente a su trabajo. Hoy, un año después, ejerce la medicina desde otro lugar, habiendo aprendido que “el perfeccionismo fue la cuerda que me ahogaba”.

Su mensaje es claro y esperanzador: “A veces no hace falta tocar fondo. El cuerpo susurra mucho antes de gritar. Frenar no es fallar. Pedir ayuda no es debilidad. Detenerse a tiempo es coraje”.

Un Libro Nacido del Fuego Interno

Etcheverry volcó su experiencia en el libro “Donde arde lo que no se ve”, un relato íntimo y crudo que funciona como un espejo para quienes atraviesan situaciones similares. La obra, dividida en cuatro partes, narra su camino desde el silencio del agotamiento, la grieta, la caída y, finalmente, la reconstrucción y la sanación. “Contar también es sanar”, escribe, transformando su dolor en un acto de conciencia colectiva.

