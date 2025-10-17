«Dije que sí»: la contundente confesión del cura tras el escándalo

Escándalo Eclesiástico: La Versión del Cura Sorprendido Semidesnudo con una Joven

Un hecho insólito conmocionó a la pequeña localidad brasileña de Nova Maringá luego de que el padre Luciano Braga Simplício fuera descubierto semidesnudo junto a una feligresa dentro de la casa parroquial. Tras la viralización del caso, el sacerdote rompió el silencio para dar su versión de los hechos.

La Explicación del Cura: «Solo se Iba a Cambiar de Ropa»

En un audio que circuló ampliamente, el padre Luciano negó categóricamente cualquier tipo de relación inapropiada con la joven, identificada como Isabela. Según su relato, la situación se originó cuando ella, después de trabajar en la iglesia, le pidió permiso para usar la casa parroquial y cambiarse de ropa.

“Isabela preguntó si podía ir a la casa parroquial a cambiarse de ropa. Así que le dije que sí”, explicó el cura.

El sacerdote afirmó que luego se fue a duchar. Al salir del baño, escuchó a la joven gritar que había gente afuera. “Entonces le dije: ‘Isa, voy a abrir la puerta, quédate aquí a un lado para que nadie te vea y no piensen nada…’”, relató, insistiendo en que “no había nada” más allá de esa situación.

El Descubrimiento y la Viralización

El escándalo estalló cuando el novio de la joven llegó al lugar y, en un video que se volvió viral, se lo ve derribando la puerta del baño y encontrando a su pareja en estado de llanto. Las imágenes se propagaron rápidamente por grupos de WhatsApp de la ciudad de 5,000 habitantes y luego por todo Brasil, generando una ola de comentarios y memes en redes sociales.

La Respuesta de la Iglesia: Suspensión Inmediata

Frente al revuelo, la Diócesis de Diamantino, a cargo de la parroquia, actuó de forma inmediata. A través de un comunicado oficial firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, se confirmó la suspensión del padre Luciano Braga Simplício mientras se lleva a cabo una investigación interna canónica.

El cura, que había sido ordenado en 2012 y trasladado a Nova Maringá en abril de este año, mantenía un perfil público en redes sociales con mensajes religiosos. Tras el escándalo, cerró todas sus cuentas.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/10/16/hablo-el-cura-que-fue-sorprendido-semidesnudo-con-una-joven-en-una-parroquia-dije-que-si/?fbclid=IwY2xjawNfIwdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHUTdsNzZ0RlZwMGR1ZGZlAR4KsQBZfU20m2wAP-b0mFyULqriXn6UPk41Zcjdrf7YIIvu9CymVghieUxzbg_aem_lGQsO_tECyEHK9FCCDXtAQ