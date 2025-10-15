Falleció Raúl Pierángeli, ex intendente y referente insoslayable del deporte comodorense

Othar Macharashvili valoró la gran labor del dirigente, quien fuera intendente de Comodoro Rivadavia entre 1991 y 1995. Miembro activo de la comunidad, fue presidente de la Liga de Fútbol durante más de tres décadas y participó de la creación del Colegio Público de Abogados, profesión que ejerció por más de 60 años.

El intendente destacó la trayectoria de Raúl Pierángeli, quien falleció este miércoles, a los 95 años de edad, “no solo por haber sido intendente de nuestra ciudad, hecho que ya de por sí es importantísimo, sino por su enorme trayectoria en el deporte, asumiendo con orgullo su liderazgo del fútbol comodorense durante más de 30 años. Un dirigente que todos debemos tomar como ejemplo a imitar”.

Nacido en la localidad cordobesa de Río Cuarto el 2 de enero de 1930, Pierángeli arribó a Comodoro en el año 1960, donde forjó una larga trayectoria como abogado –más de seis décadas- y fue electo intendente en octubre de 1991, sucediendo en el cargo a Mario Morejón, siendo el segundo en ocupar el cargo desde la vuelta de la democracia en 1983.

Con pasado como deportista, fue el presidente de la Liga de Fútbol local que permaneció más tiempo en el cargo, desde 1971 a 2005, marcando un hito en el deporte comodorense. Además, representó a Comodoro en la Asociación del Fútbol Argentino, cumpliendo un rol fundamental en el nacimiento de los torneos del interior.

Asimismo, Pierángeli fue parte de la creación del Colegio Público de Abogados, institución que lo distinguió en 2021 por sus 60 años de trayectoria y por su “valioso aporte a la abogacía”, lo que marca su activa participación en diferentes ámbitos de la comunidad.