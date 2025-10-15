Faltazo de Caputo, Karina y Lugones a la interpelación

El ministro de Economía , Luis Caputo, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, faltaron este martes a las interpelaciones por las que habían sido convocados a la Cámara de Diputados.

«Por razones de agenda previamente establecida, el señor ministro (Luis Caputo) se encontrará fuera del país en el marco de una misión oficial», informó el Ministerio de Economía a la Cámara Baja, en una carta a la que tuvo acceso la Agencia Sputnik.

La interpelación a Caputo fue impulsada por la principal fuerza opositora, Unión por la Patria (peronista), para que el jerarca respondiera por el respaldo financiero otorgado por EEUU a Argentina.

La comparecencia fue aprobada cuando el ministro tenía previsto viajar a Washington junto al presidente, Javier Milei, para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, encuentro que se concretó el martes.

El titular de la cartera de Hacienda fue convocado a las 12.00 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto.

Sin embargo, el ministro permanecerá en Washington hasta el sábado para reunirse con entidades financieras internacionales.

Durante la misión a EEUU, Caputo se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó un acuerdo para realizar un intercambio de monedas con Argentina por 20.000 millones de dólares, y anunció la compra de pesos para evitar una escalada del dólar en el país sudamericano.

El Congreso argentino también había convocado al ministro de Salud, Luis Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, por una supuesta trama de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sin embargo, ambos se ausentaron alegando motivos de agenda.

«Debido a compromisos previamente asumidos, la Secretaria General se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión», alegó la oficina de la hermana del presidente.

Karina Milei y Lugones habían sido citados para este miércoles a las 14.00 hora local (17.00 GMT) para que dieran explicaciones sobre un esquema de corrupción mediante el cual empresas farmacéuticas pagaban coimas para proveer medicamentos a la ANDIS mediante licitaciones.

La trama quedó al descubierto a partir de la divulgación de una serie de audios en donde el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, afirmó que Karina Milei era receptora de los sobornos.

La inasistencia de los tres funcionarios tiene lugar a once días de las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre.

En los comicios se renovará la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.