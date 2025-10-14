Disparos con arma de fuego en la esquina de la Oficina Judicial, los detenidos son 9 y vinculan con el homicidio de Matías Nieves

Hoy alrededor de las 8, en la esquina de Portugal y Samper López, antes de iniciarse la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves, personas que se movilizaban en un utilitario, descendieron del vehículo y 4 de ellos ejecutaron disparos contra el acceso a la sala de audiencias. Posteriormente, luego de las averiguaciones preliminares, fueron detenidos por el oficial Quintraman en la intersección de las calles Mitre e Yrigoyen. Se secuestraron 4 armas de fuego de grueso calibre. Actuaron en el lugar del hecho personal de Criminalística, de la Brigada de Investigaciones, la Seccional Primera junto al Ministerio Público Fiscal. Desde la Guardia de fiscalía se trabaja para formular cargos en la correspondiente audiencia de control de detención, con horario a confirmar.

Las sospechas están centradas en que fueron a atacar a familiares de Matías Nieves, cuya audiencia preliminar por su homicidio se estaba comenzando en ese horario. Los fiscales a cargo de la investigación son Andrea Rubio y Cristian Olazabal, fiscal Jefe.