Las fotos de Luck Ra en Pinamar que dejaron a todos sin palabras

Las fotos de Luck Ra en Pinamar que encendieron las redes

Después de su multitudinario show en el estadio de Vélez, Luck Ra decidió tomarse un merecido descanso. El cantante cordobés eligió la Costa Atlántica para disfrutar de unos días de sol, playa y relax, y desde allí compartió en sus redes una serie de fotos que rápidamente se viralizaron.

Con el torso al descubierto y una sonrisa relajada, el artista mostró cómo aprovecha el calor primaveral en Pinamar, generando miles de reacciones entre sus seguidores. “Un poquito de Pinamar antes de la final de La Voz. ¿Ya escucharon Fingí demencia?”, escribió en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a su más reciente lanzamiento musical, estrenado el 9 de octubre.

En las imágenes, se lo ve disfrutando del paisaje y presumiendo sus abdominales marcados, algo que no pasó desapercibido entre sus fanáticos. Muchos destacaron su carisma y otros, directamente, lo llenaron de elogios por su físico.

Además de ser uno de los artistas más escuchados del país, Luck Ra vive un gran momento personal junto a La Joaqui, relación que también acapara la atención del público y de los medios. Ambos suelen compartir postales románticas y divertidas que hacen suspirar a sus fans.

Por ahora, su agenda de presentaciones para lo que resta del año parece estar cerrada, aunque se vienen compromisos importantes: la Creepy Halloween 2025 en Córdoba, El Fiestún en Montevideo y la 53° Fiesta Nacional de la Leche en Totoras, Santa Fe.

Durante la semana, el cantante también tuvo un gesto muy especial. Visitó en Castelar a las chicas Volker, el grupo de mujeres que se volvió viral tras bailar zumba durante su show en Vélez. “¡Las quiero mucho!”, escribió junto a una foto donde se lo ve abrazado con ellas.

El encuentro fue puro entusiasmo: Luck Ra no dudó en “tirarse unos pasos” al ritmo de Fingí demencia, haciendo que la visita se convirtiera en un momento inolvidable.

Su recital del 4 de octubre sigue dando que hablar. Además de repasar sus grandes éxitos, rindió homenaje a dos leyendas del cuarteto, Rodrigo Bueno y Walter Olmos, interpretando clásicos como Amor clasificado, Soy cordobés y Adicto a ti. Un gesto que emocionó al público y confirmó, una vez más, por qué muchos lo consideran el gran sucesor del Potro.

