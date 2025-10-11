Proyecto puente laza un taller de reparación de computadoras

¿Te interesa aprender cómo funciona una computadora por dentro? El espacio Proyecto Puente lanzó su Taller Inicial de Reparación de Computadoras, una propuesta formativa ideal para quienes buscan iniciarse en el mundo de la tecnología y adquirir conocimientos prácticos en mantenimiento y diagnóstico de equipos.

El curso está dirigido a jóvenes desde los 15 años en adelante y comenzará el miércoles 16 de octubre, con clases todos los jueves de octubre y noviembre, en el horario de 18:00 a 19:30 horas, en la sede de Proyecto Puente, ubicada en José Álvarez 281 (al fondo de la calle, referencia: gimnasio de la CAI).

Con una duración total de dos meses y un encuentro semanal, el taller ofrece una formación práctica y accesible, ideal para quienes desean aprender un oficio con salida laboral o simplemente comprender el funcionamiento de una PC.

Entre los contenidos se destacan:

Funcionamiento interno de una computadora

Diagnóstico y reparación de fallas

Limpieza, mantenimiento y armado de equipos

Conceptos básicos de hardware y buenas prácticas de uso

La inversión mensual es de $35.000, e incluye materiales de apoyo y asistencia personalizada. Los organizadores aclararon que los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/repararpuente