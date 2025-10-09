Romero: El 26 de octubre tenemos la oportunidad de defender a Chubut con independencia y resultados»

La candidata a diputada nacional por Despierta Chubut, Ana Clara Romero, ratificó su compromiso de defender a la provincia con una agenda federal enfocada en trabajo, obras, educación y mejor uso de los recursos. “No tenemos jefes en Buenos Aires; nuestro mandato es cumplir con la palabra de los chubutenses, pensando en un futuro de oportunidades y resultados concretos”, señaló.

“Vamos a seguir llevando a la agenda nacional los temas que impactan en nuestra provincia”, afirmó.

“La diferencia se nota cuando hay trabajo de gestión: en un año y ocho meses se ordenaron prioridades, se reactivaron obras y se cuidaron los recursos. Eso es responsabilidad y también orgullo chubutense: cumplir con la palabra y mostrar resultados”, destacó.

*Educación primero*

*_“Cuando algunos miraban para otro lado, nosotros impulsamos declarar a la educación servicio esencial y estratégico. Sin educación no hay futuro posible. Vamos a insistir con un piso real de 180 días de clase y con marcos que aseguren calidad y continuidad”, remarcó.

Institucionalidad y transparencia

“Somos los únicos que sostenemos una agenda anticorrupción firme: ficha limpia y extinción de dominio. La impunidad destruye el tejido social y se paga con escuelas sin mantenimiento, hospitales sin insumos y obras que no llegan. Vamos a defender el bolsillo de la gente con leyes claras y control efectivo”, indicó.

*Sin miedo, con propuestas*

Sobre hechos de vandalismo en campaña, Romero fue categórica: “No nos van a quebrar. Vamos a seguir cerca de la gente, con respeto y propuestas. El despertar cívico de Chubut es con trabajo, oportunidades y responsabilidad, no con violencia”.

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de defender a Chubut con una voz que ya demostró independencia y resultados. Vamos a cumplir con la palabra y a construir el futuro con obras, educación, empleo y buen uso de los recursos para los chubutenses. Somos muchos los que sentimos orgullo de nuestra provincia y queremos reglas iguales para ganar desarrollo y bienestar”, concluyó