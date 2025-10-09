Macharashvili encabezó una nueva reunión de gabinete con vistas al tramo final del año

Durante el encuentro, se definió profundizar el trabajo en territorio, sobre todo en materia social, y sostener la obra pública. Además, se ajustaron detalles respecto al Presupuesto 2026, que se presentará a fin de mes.

La reunión se desarrolló este jueves, con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli, y los distintos secretarios que componen el gabinete municipal. De esta manera, se delinearon los objetivos del último trimestre del año y se avanzó sobre los distintos aspectos a fortalecer para el 2026.

En ese contexto, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, indicó que “teníamos diversas temáticas en cartera, dado que estamos iniciando el último trimestre de este 2025 y, además transitamos un mes electoral en el que se va a contender con un modelo de país disolvente y antinacional, por lo que es muy importante seguir reforzando toda la presencia territorial que tiene el Municipio”.

Del mismo modo, adelantó que, a finales de mes, se presentará el Presupuesto 2026, “que tiene una alta dosis de imprevisión que tienen que ver con el marco nacional y con un dólar que está fijado en 1.350, lo que carga de mucha inestabilidad cualquier recálculo que podamos efectuar. Pero debemos sostener y resistir en las políticas de asistencia, presencia territorial, contención, inclusión y obra pública”.

“Tenemos que prepararnos para lo que va a suceder el año que viene, que va a ser un nivel de profundización en cuanto a la decadencia económica, marcada por la baja de inversión en el petróleo y por la caída sostenida del consumo y del nivel de actividad económica. Por ello, el intendente definió reforzar las políticas de contención y asistencia social, defendiendo los derechos de la gente, como siempre hizo la ciudad de Comodoro Rivadavia”, cerró el funcionario.