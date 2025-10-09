Histórico cambio en el Congreso: la Cámara de Diputados limita los DNU y genera debate

La Cámara de Diputados aprueba ley que limita los DNU: cómo cambia el poder del Ejecutivo

Con una amplia mayoría, la oposición convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), obligando al Ejecutivo a que cada decreto sea ratificado por ambas cámaras del Congreso antes de 90 días.

La votación terminó con 140 votos a favor, 80 en contra y 13 abstenciones, consolidando una victoria clave para la oposición y marcando un nuevo revés para el oficialismo. En total se registraron 237 sufragios y, como ocurrió con leyes anteriores, se espera que el presidente Javier Milei ejerza su derecho a veto, lo que obligaría a que la iniciativa sea ratificada nuevamente por más de dos tercios de los legisladores en ambas cámaras.

Qué establece la nueva ley

La reforma introduce cambios importantes en el uso de los DNU:

Cada decreto podrá abordar solo un tema .

El Congreso tendrá 90 días para ratificarlo; si no lo hace, el decreto pierde vigencia automáticamente.

A diferencia de la normativa anterior, ahora ambas cámaras, Diputados y Senado, deberán aprobar el decreto para que siga vigente. Actualmente, se necesitaba que las dos cámaras lo rechazaran para anularlo.

Estos cambios limitan significativamente la capacidad del Ejecutivo de sancionar normas de manera unilateral, y fortalecen el rol del Congreso en la elaboración y control de políticas públicas.

Temario y otros proyectos en debate

El orden del día contempla una veintena de proyectos, entre los que destacan:

Pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, tras los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusado de incumplir la Ley de Discapacidad.

Solicitud al ministro de Economía, Luis Caputo, para presentar un informe sobre las consecuencias de un eventual blindaje financiero, en paralelo con un proyecto que reafirma la potestad del Congreso para autorizar empréstitos en moneda extranjera.

Estos expedientes serán girados a comisión debido a la falta de dictamen previo, pero forman parte de una agenda legislativa que refuerza el control del Congreso sobre la gestión del Ejecutivo.

La sanción de esta ley representa un cambio histórico en el equilibrio de poderes, limitando el uso de los DNU y fortaleciendo el rol de los legisladores en la aprobación de normas que afectan a la ciudadanía.

Noticia en desarrollo…

Fuente:https://www.a24.com/politica/la-camara-diputados-transformo-ley-la-limitacion-los-dnu-n1485268