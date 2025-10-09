Ráfagas de hasta 120 km/h azotaron Comodoro Rivadavia durante la jornada

La ráfaga más fuerte registrada este miércoles en Comodoro Rivadavia alcanzó los 120 km/h, según datos de las estaciones meteorológicas locales y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante gran parte del día, la ciudad permaneció bajo alerta naranja por viento, que luego descendió a nivel amarillo al estabilizarse las condiciones hacia la tarde-noche.

A las 20:00 horas, el SMN reportó 18.3°C de temperatura, viento del oeste a 38 km/h, humedad del 35 %, presión de 992.8 hPa y visibilidad reducida a 10 km por polvo levantado por el viento.

Desde Defensa Civil, su director Sebastián Barrionuevo confirmó que los equipos trabajaron durante toda la jornada en distintos puntos de la ciudad por voladuras de chapas, caída de ramas, postes y estructuras livianas, especialmente en la zona norte.

“Por suerte no se registraron heridos, pero hubo que intervenir en varios sectores para prevenir daños mayores”, explicó el funcionario.

El pronóstico del SMN anticipa que para el jueves 9 de octubre se esperan vientos moderados del oeste y una temperatura máxima de 18°C, con un paulatino descenso de la intensidad del viento en los días siguientes.