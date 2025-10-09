El FMI anticipó un anuncio clave para la Argentina: qué se espera en las próximas horas

Georgieva adelantó que habrá novedades sobre la ayuda del FMI a la Argentina: “Mi sueño es que el país se valga por sí solo”

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este miércoles que “en breve” habrá novedades sobre la asistencia al país, mientras el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, continúa en Washington en medio de nuevas negociaciones.

Durante su exposición, la titular del organismo reveló que se analiza una alternativa de financiamiento similar a la que se aplicó en 2023 con Qatar. “Una opción es que Estados Unidos preste sus Derechos Especiales de Giro (DEG), o activos de reserva del FMI, a la Argentina”, explicó.

Además, Georgieva se mostró esperanzada en que este podría ser el último programa del FMI con la Argentina. “Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que este sea el último. Mi sueño es que la Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar, pero le faltaba estabilidad en el ámbito político”, señaló.

Las metas del Fondo y el desafío argentino

La economista destacó que la mayor prioridad del país es lograr una sólida acumulación de reservas para poder enfrentar sus compromisos financieros. “Cuando la Argentina pueda afrontar las obligaciones de la deuda y mantener una posición firme en sus reservas, podrá continuar sus programas y sostener el apoyo de su población”, afirmó.

Por otra parte, Georgieva destacó el trabajo del equipo económico argentino y el plan de ajuste impulsado por el Gobierno. “Argentina está llevando adelante un programa muy drástico. El éxito va a depender de que la gente lo acompañe”, remarcó, al tiempo que señaló que la confianza ciudadana es clave para lograr estabilidad política y económica.

“El país tiene que llevar a su gente con él. De lo contrario, los problemas seguirán pesando sobre nuestras espaldas y arrastrando el crecimiento económico hacia abajo”, advirtió.

Expectativa por el nuevo acuerdo

Las declaraciones de Georgieva llegan mientras Caputo se encuentra en Estados Unidos en medio de reuniones con funcionarios del Fondo y del Banco Mundial, en busca de definir los próximos pasos del programa económico. Desde el Gobierno aseguran que las conversaciones avanzan y que podría haber un anuncio oficial en los próximos días.

La visión del FMI sobre la economía global

Antes de iniciar las reuniones conjuntas con el Banco Mundial, la titular del Fondo se refirió también al panorama internacional. “El PBI global se está comportando mejor de lo que temíamos, pero peor de lo que necesitamos”, indicó.

El próximo 14 de octubre, el FMI publicará su nuevo informe de Perspectivas de la Economía Mundial. Según adelantó, el organismo prevé un crecimiento global cercano al 3% para este año y al 3,1% en 2026.

Finalmente, Georgieva remarcó que la “incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad” y alertó sobre el aumento en la demanda mundial de oro, que ya supera el 20% de las reservas oficiales a nivel global.

