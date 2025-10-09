El enemigo invisible que puede dejarte sin vista y pocos conocen

El “ladrón silencioso de la visión”: especialistas alertan sobre el glaucoma y los nuevos avances para detectarlo a tiempo

Cada dos años, los principales profesionales de la salud visual del país se reúnen en el Congreso Bienal de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG). Este encuentro busca actualizar conocimientos, compartir experiencias y sumar herramientas frente a una enfermedad que avanza sin dar señales: el glaucoma, conocido también como “el ladrón silencioso de la visión”.

Se trata de una patología que daña el nervio óptico y puede provocar ceguera irreversible si no se detecta a tiempo. En Argentina, casi la mitad de las personas que la padecen no lo saben, lo que hace que el control oftalmológico sea fundamental para su detección temprana.

Inteligencia artificial y nuevos tratamientos, protagonistas del congreso

El doctor Emilio Daniel Grigera, referente de la ASAG, explicó que este congreso “es el evento más importante que tenemos cada dos años, donde intercambiamos experiencias, adquirimos nuevos conocimientos y perfeccionamos nuestras destrezas en los laboratorios de práctica”.

El especialista destacó el impacto que tuvo la tecnología en el tratamiento del glaucoma.

“En los últimos años hubo un progreso enorme con la llegada de la inteligencia artificial, nuevos dispositivos, técnicas quirúrgicas y medicamentos. Todo esto nos permite diagnosticar antes y tratar mejor”, señaló.

Grigera también recordó un dato preocupante: la mitad de los pacientes en el país no sabe que padece la enfermedad.

“El glaucoma es silencioso. Muchos pacientes no presentan síntomas y por eso es vital generar campañas de detección junto a otras especialidades, como la diabetes, para llegar a más personas”, advirtió.

Diagnóstico temprano: la clave para evitar la pérdida de visión

La doctora Laura Garassino, especialista en glaucoma, explicó que la prevención depende directamente de la detección temprana.

“El glaucoma no se puede prevenir, pero sí se puede diagnosticar a tiempo. Con controles anuales y un tratamiento adecuado, los pacientes pueden mantener su visión”, sostuvo.

Según la profesional, el estudio es rápido e indoloro.

“Se realiza midiendo la presión ocular, observando el fondo de ojo y, en algunos casos, con una prueba de campo visual. Debería formar parte de los chequeos anuales, como el control cardiológico o ginecológico”, detalló.

En cuanto a los tratamientos, Garassino destacó que existen nuevas gotas combinadas, terapias con láser y cirugías mínimamente invasivas que ofrecen resultados más eficaces y cómodos para los pacientes.

El llamado de los especialistas: controlarse puede cambiarlo todo

El doctor Natanael Serrano, también especialista en glaucoma, reforzó la importancia de los controles periódicos.

“El glaucoma es la principal causa de pérdida irreversible de visión. La mayoría de los pacientes no tiene síntomas y puede estar perdiendo vista sin darse cuenta”, explicó.

Serrano agregó que la presión ocular elevada es el principal factor de riesgo, aunque no el único.

“Una persona puede tener daño en el nervio óptico sin sentir dolor ni notar cambios en la visión. Por eso insistimos tanto en los controles”, subrayó.

Además, destacó el papel de la ciencia en los nuevos tratamientos.

“En este congreso se presentaron nuevas moléculas y combinaciones de fármacos que permiten atacar la enfermedad desde distintos frentes, mejorando la calidad de vida de los pacientes”, indicó.

Finalmente, dejó una reflexión contundente:

“El nervio óptico es el cable que conecta los ojos con el cerebro. Si logramos revisarlo a tiempo, podemos cambiarle la vida a una persona. Todos deberíamos habernos hecho al menos una vez un control oftalmológico completo”.

Fuente:https://tn.com.ar/salud/bienestar/2025/10/08/glaucoma-el-ladron-silencioso-de-la-vision-la-importancia-de-los-controles-y-los-nuevos-tratamientos/