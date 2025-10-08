La familia de Natacha Jaitt no se rinde: tras el rechazo judicial, prepara una nueva jugada

La familia de Natacha Jaitt no se rinde: buscan una nueva estrategia tras la negativa judicial

A comienzos de septiembre, Ulises Jaitt, junto a sus abogados Yamil Castro Bianchi y Daniela Spinelli, presentó una solicitud ante la Justicia para pedir que se desarchive la causa por la muerte de Natacha Jaitt. Sin embargo, el pedido fue rechazado, por lo que decidieron avanzar con una nueva estrategia legal.

En diálogo con TN Show, la abogada Daniela Spinelli aseguró que el caso “está blindado”, aunque remarcó que seguirán luchando para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

“Pedimos un cambio de jurisdicción de San Isidro por las irregularidades manifiestas de los intervinientes, tanto del fiscal general como de los fiscales adjuntos”, explicó.

La letrada detalló que elevaron la solicitud a la Procuración General de La Plata, a cargo de Conte Grand y del secretario Pont Vergés, pero que fue rechazada sin fundamentos.

“Negaron el pedido sin ningún tipo de justificación. La causa está blindada en San Isidro. No quieren investigar. Sigue caratulada como ‘averiguación de causales de muerte’, pero no hay imputados ni una investigación en curso”, señaló Spinelli.

Ante esta situación, los abogados apelaron por vía administrativa para que el caso sea revisado nuevamente.

“Queremos que se revierta esta denegación de justicia, porque en definitiva eso es lo que estamos viviendo”, sentenció la representante legal.

Un caso que sigue sin respuestas

El 21 de marzo de 2024, el Departamento Judicial de San Isidro decidió archivar la causa por la muerte de Natacha Jaitt. En ese momento, Ulises expresó su indignación con una frase que se volvió viral:

“La Justicia volvió a matarla”.

Lejos de rendirse, el hermano de la conductora insistió en que seguirá reclamando para que se investigue qué pasó realmente aquella madrugada del 23 de febrero de 2019, cuando Natacha fue hallada sin vida en el salón de fiestas Xanadú.

En septiembre, tras la nueva negativa judicial, Ulises recordó que durante 2024 también habían intentado trasladar el expediente a la Justicia Federal, pero el pedido fue nuevamente denegado.

“Sumamos mucha información, pruebas pendientes, todas las irregularidades, presentaciones ignoradas y el encubrimiento que hubo por parte de los fiscales”, detalló.

Por estas horas, la familia Jaitt y su equipo legal esperan la respuesta de la Procuración, que deberá definir si el reclamo avanza o vuelve a quedar archivado.

“Suele demorar —explicó Spinelli—, pero presentamos la apelación dentro del plazo y confiamos en que esta vez sí nos escuchen”.

