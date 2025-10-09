Yanina Latorre estalló contra Rulo Schijman en vivo: su reacción dejó a todos en shock

Explosivo cruce en SQP: Yanina Latorre estalló contra Rulo Schijman

Yanina Latorre no se guardó nada y expresó su enojo con duras palabras luego de una respuesta de Rulo Schijman que no le cayó nada bien. La polémica se desató por sus declaraciones sobre un posible regreso con Gabriela Sari, la expareja del conductor.

El descargo se produjo durante la emisión de SQP (América TV), mientras la conversación giraba en torno al supuesto romance de Gabriela Sari con Polito Pieres. Todo transcurría con normalidad hasta que Schijman mencionó a Latorre, lo que desató la reacción inmediata de la conductora.

“A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: ‘Rulo quiere volver’”, dijo Schijman.

A partir de ese momento, Latorre pidió cortar la nota para dejar su descargo claro y contundente:

“Lo odio a este pibe. Sos un inútil. ¿Me escuchaste a mí decirlo? En ningún momento dije: ‘porque no me interesas’. El otro día se viralizó una nota tuya con Maru Botana porque me criticaban a mí”.

La periodista continuó con su fuerte reproche:

“Rulito, yo no me hago cargo de lo que lees en portales, y dejá de desmerecer el laburo de la gente que todos los días vamos al aire. Nunca dije una mentira. Es verdad, y se ve que jodió. Cuentenme un éxito de Rulo. Todos lo conocemos por CQC”.

Qué dijo Rulo Schijman

En diálogo con SQP, Rulo Schijman comentó sobre su relación con Gabriela Sari y la situación familiar:

“Nos llevamos bárbaro con Gabi. Pensá que tenemos a Donna, que es lo más importante en la vida. Cuando tenés una hija, todo es diferente, por lo menos para nosotros”.

Sobre la relación laboral y personal con Sari, agregó:

“Me pone contento porque quiero que a Gabi le vaya bien. Me pone contento que también esté en Pasó en América. No tengo mucho para decir porque todavía no sé los pormenores. No pude hablar con ella para interpelarla, pero viste cómo es el medio: creo y no creo”.

Finalmente, reafirmó su postura sobre las declaraciones de Latorre:

El cruce deja en evidencia la tensión entre los conductores y genera un nuevo capítulo en las polémicas mediáticas del medio, donde las declaraciones y los malentendidos se viralizan rápidamente.

Fuente:https://www.a24.com/primiciasya/el-fuerte-exabrupto-yanina-latorre-rulo-schijman-una-respuesta-que-no-tolero-sos-un-n1485365