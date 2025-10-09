Industria en la cuerda floja: sube respecto al mes pasado pero cae frente al año anterior

Producción Industrial: Un Respiro Mensual en Medio de una Caída Preocupante

La industria argentina dio un pequeño paso adelante en agosto, con un leve aumento en la producción que rompió una racha de dos meses a la baja. Sin embargo, el panorama general no es alentador: en comparación con el mismo mes del año pasado, el sector manufacturero cayó un 4,4%, lo que enciende señales de alerta en una economía que ya enfrenta múltiples desafíos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este repunte mensual del 0,6% ofrece un respiro temporal, pero no oculta las dificultades estructurales que azotan a la mayoría de las fábricas del país.

En los primeros ocho meses del año, el índice de producción industrial (IPI) acumula un crecimiento del 4,4%, un número positivo que contrasta con el inicio prometedor del año, cuando en enero se había registrado un pico del 7,5%. Pero el mes de agosto marcó el peor desempeño interanual del período, superando la leve caída de julio (-0,9%). Este retroceso se explica en parte porque se compara con un 2024 marcado por una economía en recesión, con números base bajos que hacen que cualquier mejora parezca más modesta de lo que es.

¿Qué Está Pasando en las Fábricas?

El dato clave es que, de las 16 ramas industriales monitoreadas por el Indec, 15 mostraron caídas en la comparación interanual. Solo una excepción: la refinación de petróleo y coque, que creció un 4,9%, impulsada por la demanda externa y la estabilidad en los precios del crudo. El resto del sector, sin embargo, sufre las consecuencias de un contexto económico complicado.

Imaginemos las fábricas como el motor de la economía argentina: producen desde autos y electrodomésticos hasta alimentos y ropa. Pero en agosto, ese motor ronroneó con dificultad. Los descensos más drásticos se vieron en productos de metal (-18%), un rubro clave para la construcción y la maquinaria; prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%), afectado por la menor compra de ropa en un mercado con bolsillos apretados; y maquinaria y equipo (-8,9%), que refleja la falta de inversión en nuevos proyectos.

El Golpe en Alimentos y Bebidas: Un Lastre para Todos

Uno de los sectores más impactados fue el de alimentos y bebidas, que cayó un 2,3% interanual y se convirtió en uno de los principales frenos del índice general. ¿Por qué? La demanda interna está debilitada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Por ejemplo, la producción de galletitas, productos de panadería y pastas se desplomó un 10,5%, mientras que la molienda de trigo retrocedió un 7%. En bebidas, la situación es similar: las no alcohólicas y alcohólicas bajaron un 10,6%, con una caída del 15,6% en la elaboración de vino, un producto emblemático de exportación que ahora enfrenta competencia global y menor consumo local.

Otro ejemplo doloroso es la categoría de yerba mate, té y café, que contrajo un 23,2%. Aquí, la menor demanda doméstica de café golpeó fuerte, sumada a una caída del 13% en las exportaciones de té y un recorte del 12,5% en los envíos al mercado interno. Estos números no solo afectan a las empresas, sino también a miles de trabajadores y productores en regiones como Misiones o el norte del país, donde estos cultivos son vitales.

El Contexto que Explica la Tormenta

Este desempeño industrial no ocurre en el vacío. Argentina navega por aguas turbulentas: tasas de interés elevadas que encarecen los préstamos para las fábricas, tensiones políticas que generan incertidumbre sobre el tipo de cambio, y un consumo interno que se contrae porque las familias priorizan lo esencial. Además, la capacidad instalada de la industria –es decir, cuánto de sus máquinas y plantas están realmente en uso– se mantiene baja, como se vio en junio con un 58,8%, aunque allí hubo una suba interanual que ahora parece lejana.

El rebote mensual del 0,6% en agosto, tras caídas de -2,2% en julio y -1,5% en junio, sugiere que podría haber una estabilización temporal. Pero los expertos coinciden en que, sin medidas para reactivar el consumo y bajar la incertidumbre, el sector manufacturero podría enfrentar meses más duros. La industria no solo genera empleo –alrededor del 15% de los puestos formales en el país–, sino que es un indicador clave de la salud económica general.

Para ilustrar esta tendencia, el Indec publicó un gráfico del IPI manufacturero de agosto (ver infografía adjunta: «IPI Manufacturero agosto» por Marina Jiménez Conde), que muestra claramente cómo el leve avance mensual choca con la pendiente descendente interanual.

En resumen, mientras el pequeño repunte de agosto ofrece un rayo de esperanza, la caída interanual del 4,4% recuerda que la recuperación industrial es frágil. El gobierno y los empresarios deberán trabajar juntos para revertir esta tendencia, antes de que afecte aún más a la economía cotidiana de los argentinos.

Fuente:https://www.a24.com/economia/la-industria-tuvo-un-desempeno-dual-agosto-mostro-una-suba-mensual-pero-la-comparacion-anual-n1485344