Escándalo médico: Piden interrogar a Lotocki por la muerte de Silvina Luna, ¿de qué lo acusan?

A más de un año de la trágica muerte de Silvina Luna, la Justicia avanza en la investigación. El fiscal Pablo N. Turano, a cargo interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, pidió al juez Santiago Bignone que cite a declarar como imputado al cirujano Aníbal Lotocki. Lo acusa de ser «autor penalmente responsable» por la muerte de la actriz y modelo, debido a su falta de acción para revertir los daños que él mismo causó.

Según el informe pericial, Silvina falleció por una falla multiorgánica provocada por una hipercalcemia severa (un exceso de calcio en la sangre). Esto se originó en inyecciones de polimetilmetacrilato (PMMA), un material que Lotocki le aplicó en glúteos y piernas durante cirugías estéticas entre 2011 y 2012.

¿Por qué lo acusan de homicidio?

El fiscal Turano argumenta que Lotocki no solo generó las lesiones iniciales —por las que ya fue condenado a ocho años de prisión por «lesiones graves» en 2022—, sino que también falló en su «deber de salvamento». Es decir, el médico estaba obligado a tomar medidas para mitigar o revertir el daño que sabía que había causado. Esta omisión, según Turano, fue clave en el agravamiento del cuadro de Silvina, que desarrolló granulomas (masas inflamatorias) que migraron por su cuerpo, afectando órganos y requiriendo tratamientos crónicos.

Las cirugías incluyeron una correctiva, pero el PMMA no autorizado generó complicaciones irreversibles. El fiscal destaca que Lotocki conocía los riesgos y no brindó el seguimiento médico necesario.

La denuncia la impulsó Fernando Burlando, abogado del hermano de Silvina, Ezequiel Luna, quien pidió la autopsia y análisis de los restos del material inyectado.

Antecedentes de Lotocki y su situación actual

Aníbal Lotocki, de 55 años, está detenido desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Cumple prisión preventiva por otra causa: homicidio simple con dolo eventual en la muerte de su paciente Rodolfo Christian Zárate.

En abril de 2025, la Cámara Nacional de Casación confirmó su condena por estafa y lesiones graves no solo a Silvina, sino también a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 lo halló culpable por inyectar PMMA en zonas y cantidades no recomendadas, sin informar de los peligros.

Ahora, el pedido de indagatoria busca que Lotocki responda específicamente por el homicidio de Silvina. Turano insiste en que su negligencia post-cirugía fue determinante para el fatal desenlace.

Este avance judicial revive el dolor por la pérdida de Silvina Luna, ex participante de Gran Hermano, y pone el foco en la responsabilidad de los profesionales de la salud en procedimientos estéticos riesgosos.

