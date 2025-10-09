ANDIS: allanamientos por coimas

En un nuevo avance de la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, la Justicia dispuso la mañana de este jueves la realización de 15 allanamientos. Los operativos se llevan a cabo en nueve domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y seis de la Provincia, a cargo de las policías metropolitana y bonaerense.

El objetivo de los procedimientos, ordenados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, es incautar celulares y otros dispositivos electrónicos. Esta nueva línea de investigación se abrió después de que el análisis de los teléfonos de los primeros involucrados arrojara datos que comprometerían a más personas.

La investigación tiene su origen en los audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se hablaba de una presunta operatoria para solicitar coimas a laboratorios proveedores del organismo, lo que también involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Estos allanamientos se producen un día después de que la Cámara de Diputados aprobara interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre el caso.

Por el momento, las órdenes judiciales no incluyen pedidos de detención.

Contexto adicional: La auditoría del Gobierno

En paralelo a la causa judicial, el Gobierno acelera una auditoría en la ANDIS. Ya tiene en su poder documentación incautada por la Justicia, donde se detectaron compras de medicamentos a droguerías –como la Suizo Argentina– que no estaban registradas en los portales públicos y carecían de la trazabilidad del Ministerio de Salud.

El Ejecutivo sospecha que en estos procesos pudo haber sobreprecios y avanza con un plan para reformar el esquema de contrataciones del organismo, haciendo que dependan directamente del Ministerio de Salud. El objetivo es que las compras se realicen de forma directa a los laboratorios.

Se espera que los resultados de la auditoría estén listos después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.