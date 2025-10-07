UTA anunció retención de servicios en Expreso Rada Tilly por falta de pago de haberes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Comodoro Rivadavia comunicó que a partir de mañana se iniciará una retención total de servicios en la empresa Expreso Rada Tilly, debido al incumplimiento en el pago de haberes a los trabajadores.

Desde el gremio señalaron que la medida se mantendrá “hasta nuevo aviso”, afectando tanto el servicio urbano e interurbano que conecta Comodoro Rivadavia con Rada Tilly.

“La decisión responde a la falta de pago en tiempo y forma de los salarios, situación que viene repitiéndose y que vulnera los derechos laborales del personal”, expresaron desde la organización sindical.

La UTA aclaró que la medida se levantará únicamente cuando la empresa regularice los haberes adeudados, y pidió comprensión a los usuarios ante los inconvenientes que puedan generarse en la movilidad cotidiana.



