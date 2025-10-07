¿El fin de la infertilidad? Científicos logran crear óvulos a partir de células de la piel

Científicos crean óvulos humanos a partir de células de la piel: un avance histórico contra la infertilidad

ESTADOS UNIDOS. – En un hecho sin precedentes, investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU) lograron crear óvulos humanos funcionales utilizando simples células de la piel. El avance, publicado en la revista Nature Communications, podría revolucionar los tratamientos de fertilidad en el futuro.

Cómo funcionó el experimento

El equipo científico, liderado por Shoukhrat Mitalipov y la bióloga española Nuria Martí Gutiérrez, utilizó una técnica llamada «mitomeiosis». El proceso consistió en:

Tomar el núcleo de una célula de piel

Insertarlo en un óvulo al que se le había quitado su núcleo original

Intentar imitar el proceso natural de división celular

Del experimento se obtuvieron 82 óvulos reconstruidos. Aproximadamente el 9% logró desarrollarse hasta la etapa de blastocisto, correspondiente a los primeros seis días de desarrollo embrionario.

Un avance con limitaciones

A pesar del éxito inicial, los investigadores identificaron problemas importantes:

Anomalías genéticas en los embriones

Dificultades en la alineación correcta de los cromosomas

Posibles alteraciones en el «imprinting» genético

«Todavía no es lo suficientemente bueno para hacer embriones genéticamente normales», admitió Mitalipov.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

Esta técnica abre nuevas posibilidades para:

Mujeres que no producen óvulos propios

Parejas del mismo sexo que deseen hijos con vínculo genético compartido

Personas con problemas severos de infertilidad

Un futuro prometedor pero lejano

Los científicos son cautelosos: estiman que se necesitará al menos una década de investigación antes de que esta técnica pueda aplicarse en humanos. «Como mínimo faltan diez años para que pueda haber aplicaciones terapéuticas», explicó la investigadora Martí Gutiérrez.

El avance representa un paso fundamental en la comprensión de la reproducción humana y acerca a la ciencia a nuevas soluciones para la infertilidad.

